ضبط 13 قضية مخدرات وتنفيذ 2493 حكما قضائيا متنوعا في القليوبية

في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد شارك قطاع الأمن العام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:-

- ضبط «13» قضية مخدرات، ضُبط خلالها «كميات من المواد المخدرة المتنوعة».. بحوزة «15» متهما لـ8 منهم معلومات جنائية».

- ضبط «4» قطع سلاح أبيض.

- ضبط «1» مراقب هارب.

- تنفيذ «2493» حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.