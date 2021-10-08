غلق مسجد ومنع خطيب من صعود المنبر لمخالفة إجراءات كورونا

قررت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، غلق مسجد الرحمن الكائن بعزبة بلبل شارع النجدة بندر بني سويف، لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف بني سويف، وجاءت القرارات صادرة عن لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف.

إلغاء تصريح خطيب المكافأة

كما قررت اللجنة إلغاء تصريح خطيب المكافأة أحمد عبد الفضيل حسن عبد الفضيل ومنعه من صعود المنبر بجميع مساجد الجمهورية.

«الأوقاف» تغلق مسجد وتحذر من المخالفات

وتؤكد وزارة الأوقاف على عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد وموافقة لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف على إعادة الفتح.

عدم تكرار المخالفة

وشددت اللجنة على ضرورة التأكد، ما يضمن عدم تكرار ذلك، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة.

ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى في غلق المساجد، حيث سبق وقامت وزارة الأوقاف بغلق أكثر من مسجد وذلك لمخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر فيروس كورونا اللعين، خاصة وأنّ هذه الأيام تشهد ارتفاعا في معدلات الإصابات بسبب الموجة الرابعة للفيروس التي اجتاحت العالم مؤخرًا.