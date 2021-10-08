وزير الأوقاف: نصر أكتوبر هو انتصار لكل العرب والإسلام دين البناء

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الشهداء في منزلة رفيعة، ومصر قدمت شهداء كُثر خلال حرب أكتوبر، لافتا إلى أن مدينة الطور هي أرض السلام، وأن مصر تسعى إلي سلام الأبطال الذي تحميه القوة فالجيش المصري لا يبغى ولا يعتدي ولكنه يملك نارًا تحرق المعتدين، مؤكدا أن انتصار أكتوبر هو انتصار لكل العرب.

ووأضاف خلال صلاة الجمعة اليوم، بمسجد الروضة، أن الدولة المصرية تسعى دائما للبناء وليس الهدم وطالب بضرورة حسن الفهم للدين والبناء والتعمير، لافتا إلى أن عهد الرئيس السيسي شهد إنشاء 177 مسجدا بمحافظة جنوب سيناء.

حضر صلاة الجمعة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد معيط وزير المالية، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأشاد وزير الأوقاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، بمسجد الصحابة الذي أصبح أيقونة المساجد في شرم الشيخ، وقال إن جنوب سيناء تضم مسجد جامع في كل مدينة ولم ولن يتم إقامة أي زوايا في سيناء، موضحا أن مسجد الروضة أكبر مساجد العاصمة على مساحة 1750 مترا مربعا.

وأشار إلى رصد 15 مليون جنيه لإقامة مسجد في سانت كاترين بالتنسيق مع وزارة الاسكان، مشيرا إلى أن المساجد بنيت في جنوب سيناء على أساس طبيعة السكان والكثافة السكانية، كما تم افتتاح مسجد أرض الجمعية بطور سيناء بتكلفة 8 ملايين جنيه على مساحة 1000 متر مربع ومقام بالجهود الذاتية.