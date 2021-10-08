أسعار ومواصفات سيارة «لادا جرانتا موديل 2022».. تستهلك 6.8 لتر وقود

بدأ عدد من الوكلاء المحليين للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي، منذ بداية أكتوبر الجاري، الإعلان عن ارتفاع أسعار عدة طرز مختلفة موديل العام الجديد 2022؛ ومن ضمن القائمة سيارة «لادا جرانتا موديل 2022»، التي ارتفعت أسعارها بقيمة تراوحت بين 3 و4 آلاف جنيه، حسب المٌعلن من الوكيل المحلي لها في مصر.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، قائمة الأسعار الرسمية للسيارات «لادا جرانتا موديل 2022» بعد الزيادة الأخيرة لشهر أكتوبر الجاري، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بها:

قائمة أسعار سيارة «لادا جرانتا 2022»

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، وجاءت أسعارها كالتالي:

-الفئة الأولى بسعر 163 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 183 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 192 ألف جنيه.

قائمة التجهيزات ومواصفات «لادا جرانتا 2022»

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 98 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 145 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات في الفئة الأولى، وأوتوماتيك مكون من 4 سرعات في الفئتين الأعلى تجهيزا.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة الت100كم / ساعة في غضون 11.4 ثانية.

- تستهلك السيارة 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تتوافر السيارة بأبعاد «4268 ملم طول، و1700 ملم عرض، و1500 ملم ارتفاع، 2476 ملم طول قاعدة العجلات».

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 480 لترًا.

وسائل الأمان

تتوافر بالسيارة عدة وسائل أمان وتجهيزات من بينها وسائل الأمن والسلامة، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعد الفرامل BAS، مصابيح ضباب أمامية، وزجاج أمامي كهربائي مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت، ونظام عزل كامل للضوضاء، وجنوط 14 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، وطي المرايات الجانبية كهربائيًّا، ومكيف هواء أوتوماتيك، وسنتر لوج، ونظام ايموبيليزر المانع للسرقة.