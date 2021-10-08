برلماني يطالب بالإبلاغ عن رقم أي سيارة أجرة ترفع التعريفة

تساؤلات عديدة طرحها المواطنون بشأن تعريفة المواصلات، وهل ستحدث زيادة في التعريفة بعد تحريك أسعار البنزين في فئات «80 - 92 - 95».

النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نفى تحريك تعريفة الأجرة للنقل العام، وذلك على خلفية ارتباطها بتحريك أسعار البنزين فئات 80,92,95.

تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ تحريك أسعار البنزين أمس، يرجع إلى ارتباطه بالأسعار العالمية، وكذلك الزيادات المتوقعة لمخزونات الخام الأمريكي «خام برنت»، مشيرًا إلى أنّ تحريك أسعار الوقود يتم كل ثلاثة شهور.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنّ ارتفاع أسعار الوقود الجديدة عن الربع السنوي بقيمة ربع جنيه للتر الواحد، لا تأثير لها على تحريك سعر الأجرة بوسائل النقل المختلفة داخل مصر، قائلا: «السولار لم تتحرك أسعاره ويتم استخدامه في كثير من المواصلات».

وشدد عمر على أنه يتعين إحداث رقابة شديدة على مواقف السيارات لمنع حدوث أي تلاعب في أسعار تعريفة الركوب، كما طالب المواطنين بالإبلاغ عن أرقام السيارات الأجرة التي تتلاعب في تعريفة الركوب.

آلية تسعير البنزين

وقال محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن ارتفاع أسعار البنزين مرتبط بالأسعار العالمية، حيث وصل سعر البرميل إلى نحو 82 دولارا، موضًحا أن هذه الزيادة سيعقبها بكل تأكيد زيادة في التضخم.

وأضاف سامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك موجة تضخم عالمية، ومن المؤكد أن تلك الموجة ستصل إلى مصر.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن آلية تسعير المشتقات البترولية غير واضحة، مطالبًا الحكومة بضرورة التداخل بشكل كبير في ضبط الأسعار، خاصة في فترة التضخم حتى لا يتم استغلالها.