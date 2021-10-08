إقبال متوسط على انتخابات التجديد النصفي لـ«أطباء» البحيرة

شهدت انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء بمحافظة البحيرة، إقبالا متوسطا قبل ساعات قليلة من إغلاقها، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، حيث بدأت العملية الانتخابية في الساعة التاسعة صباحا، بالتزامن مع باقي محافظات الجمهورية.

عدد أعضاء الجمعية العمومية

وقال الدكتور أحمد قطري، وكيل نقابة الأطباء في البحيرة، المشرف على الانتخابات، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية بلغ 9363 عضوا، ويتنافس في الانتخابات 12 مرشحا، بينهم 6 مرشحين على مقعدين، تحت 15 سنة قيد، 6 مرشحين على مقعدين أكثر من 15 سنة قيد.

المرشحون على المقعدين الأقل من 15 سنة قيد

وتابع قطري، لـ«الوطن»، أن المتنافسين على المقعدين تحت 15 سنة، بانتخباات التجديد النصفي بنقابة الأطباء هم: توفيق ظريف عبدالله بولس، محمد السيد الصعيدي، محمود شعبان الغنام، عبد العزيز عبد ربه يوسف، محمد خالد أبو النور، فوزي محمد عمر.

المرشحون على المقعدين الأعلى من 15 سنة قيد

وأشار نقيب أطباء البحيرة، إلى أن المقعدين لأكثر من 15 سنة، يتنافس عليها عدد من الأطباء وهم «نوح سعد نوح، أحمد ادم أحمد، محمد فضل بربش، عبد اللطيف خطاب محمد، محمد مرسي محمد، طلبة عبد الباسط هواش».

ولفت القطري إلة أن التصويت يتم من خلال 5 لجان، برئاسة المستشارين إسلام الزقم ومحمد النقراشي، لافتا إلى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية نمن لهم حق التصويت يبلغ 9363 عضوا.

يذكر أن انتخابات نقابة الأطباء بالبحيرة، تُجرى داخل مقر النقابة بمدينة دمنهور، وسط إجراءات احترازية مشددة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.