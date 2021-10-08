محمد حماقي يُشعل جبال السخنة في أول حفل بعد إطلاق «يا فاتني».. «فيديو»

أحيا النجم محمد حماقي، منذ قليل، حفلا غنائيا، في جبال السخنة، والذي شهد حضورًا كبيرًا من سكان القرية على مدار يومين.

محمد حماقي بدأ الحفل بـ «نفسي أبقى جنبه»

وبدأ الحفل في الخامسة مساءً بفقرة الدجي الذي قدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأغنيات الغربية التي اندمج معها الجمهور؛ ليصعد حماقي على موسيقى أغنيته «نفسى ابقي جنبة» قبل أن يغني «حاجة مستخبية»، والتي أشعلت حماس الجمهور.

وعلى مدى ساعة ونصف، قدم حماقي، مجموعة كبيرة من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور ورددها معه ومنها «زيها مين»، و«من قلبي بغني»، و«أم الدنيا»، و«ناويها»، و«يا ستار»، و«لو هاتسيب» و«ما بلاش».

أغنية يا فاتني لـ«محمد حماقي»

ووصلت أغنية حماقي الجديدة «يا فاتني»، في أقل من 24 ساعة، إلى ما يقرب من 400 ألف مشاهدة على يوتيوب، وتعاون مع الشاعر أمير طعيمة في أغنيتين، وهما «يا فاتني»، والتي تعد من ألحان محمد النادي، و«بنفارق»، ألحان تامر علي، والتي حققت 200 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وتعاون حماقي في الألبوم مع تميم في التوزيع والميكس من خلال 3 أغنيات، وهما «بنفارق»، و«ولا ليلة من لياليك»، وهي من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر علي ولكن أغنية «يا فاتني»، و«ظلموني»، تعاون حماقي فيهما، مع توما من خلال التوزيع والميكس، وديجيتال وماستر طارق مدكور، وطبلة أحمد العايدي.