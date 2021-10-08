منظمة الصحة العالمية تقترب من إجازة لقاح «سبوتنيك في» الروسي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن المنظمة «تقترب» من حل مسائل متعلقة بلقاح «سبوتنيك في» الروسي، المضاد لكورونا (كوفيد-19)، في الوقت الذي تسعى فيه منظمة الصحة العالمية لتحقيق الاستراتيجية، التي أعلنت عنها لتطعيم العالم بحلول منتصف العام المقبل.

منظمة الصحة العالمية: نحل معظم المشكلات

وذكرت فضيلة الشايب، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، في إفادة في جنيف «نحل معظم المشكلات على مهل».

جاء ذلك بعد أن قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، هذا الشهر إنه تم تذليل كافة عقبات تسجيل لقاح «سبوتنيك في» لدى منظمة الصحة العالمية، ولم يتبقَ سوى استكمال بعض الأوراق.

وكانت مجموعة «روس بيزنس كونسلتنج» الإعلامية الروسية، قد نقلت في وقت سابق عن سفير الاتحاد الأوروبي لدى موسكو اليوم الجمعة، أن روسيا أرجأت مرارا قيام الوكالة الأوروبية للأدوية بعمليات تفتيش ضرورية لاعتماد اللقاح الروسي المضاد لكوفيد-19 «سبوتنيك في» في الاتحاد الأوروبي.

أكثر من 70 دولة توافق على استخدام اللقاح

وتقوم منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية، بمراجعة اللقاح الروسي المستخدم في روسيا، ووافقت أكثر من 70 دولة على استخدامه، وهذه المراجعة ضرورية لاعتماده في الأسواق خارج روسيا.

وتتهم روسيا الغرب برفض اعتماد لقاحها لأسباب سياسية، الأمر الذي يصعب على الروس السفر.

وقال السفير ماركوس إدرر، خلال مقابلة مع المجموعة الإعلامية، «عندما يتحدث المسؤولون الروس عن العملية المؤجلة والمسيسة من الجانب الأوروبي، أعتقد في بعض الأحيان أنهم يشيرون إلى أنفسهم لأنهم هم من يسيسون الأمر».

استراتيجية منظمة الصحة العالمية لتطعيم العالم

وتأتي هذه الأنباء في ظل إطلاق منظمة الصحة العالمية، أمس، استراتيجية لتحقيق التطعيم العالمي ضد فيروس كورونا بحلول منتصف العام القادم 2022؛ وذلك لتسريع إنهاء جائحة كورونا، خاصة في ظل انتشار المتحورات في عدد كبير من الدول.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تادروس ادهانوم، في مؤتمر صحفي مساء أمس، في جنيف، بمشاركة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: إن الاستراتيجية الجديدة تُحدد خطة لتحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية المتمثلة في تطعيم 40% من سكان كل بلد ضد كورونا بحلول نهاية هذا العام، و70% بحلول منتصف عام 2022.