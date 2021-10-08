راغب علامة يرفض الرد على إساءة نجل فضل شاكر

تصاعدت من جديد وتيرة الأزمة الفنية بين النجمين راغب علامة والفنان فضل شاكر بعد قيام نجل الأخير بمهاجمته والتقليل من شأنه في تصريحات إعلامية، مؤكدا أنه ليس بسوبر ستار، وأنه يخشى عودة والده للغناء من جديد.

نجل فضل شاكر: راغب علامة يخشى والدي

وتواصلت «الوطن»، مع المكتب الإعلامي لـ «راغب علامة»، الذي أكد أن الفنان لا يرد على أي تصريحات ولا يهتم بما يقال في الساحة الفنية.

وقال محمد شاكر، خلال لقائه ببرنامج مع تمام، المذاع عبر قناة الجديدة، أن راغب علامة فنان ولديه جمهوره، لكنه قد لا يكون سوبر ستار، وتلك التسميات «كلام فاضي، وشو يعني سوبر ستار ومن وين بيصرفوها».

وتابع: « تصريحات راغب علامة الأخيرة بحقنا ليس لها أساس من الصحة، وهو لم يقف مع والدي في بداياته مثلما صرح من قبل».

وأشار نجل فضل شاكر إلى أن الفنان راغب علامة خائف من عودة فضل شاكر، قائلا: «راغب علامة قلقان من عودة فضل شاكر إلى الساحة الفنية، وغلط كتير في حقنا وما عندناش مشكلة نتصالح معاه، بس الأهم هو يتصالح مع نفسه، وأغنية اللي باعنا تليق عليه».

راغب علامة يرقص مع روجينا

يذكر أن راغب علامة، أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في القاهرة رفقة الفنان الشاب خالد، وتصدر الحفل تريند مصر بسبب رقص علامة مع روجينا على نغمات أنا اسمي حبيبك.

وقدم راغب علامة، خلال الحفل، عددا من أهم وأشهر أغانيه؛ منها: «قلبي عشقها، ونسيني الدنيا، ويا ريت، وطب ليه، ويا غايب تعالى، وليالينا القديمة»، وسبق علامة إلى الحفل الفنان الجزائري الشاب خالد.