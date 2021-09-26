روجينا: زوجي يحب راغب علامة.. ويتفهم ظهوري معه «فيديو»

نفت الفنانة روجينا، وجود أي خلافات بينها وبين زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد رقصها مع النجم اللبناني راغب علامة على أغنية «أنا اسمي حبيبك» في حفله الأخير في مصر.

روجينا: الانتقادات جاءت بسبب غيرة جمهوري

وقالت روجينا، في تصريحات لبرنامج «اى تي بالعربي»، إن زوجها من محبي الفنان راغب علامة، وهو متفهم تماما موقفي، مشيرة إلى أن الانتقادات جاءت بسبب غيرة جمهورها عليها.

بنت السلطان آخر أعمال روجينا في الدراما

جدير بالذكر، أن راغب علامة كان أحيا حفلا غنائيا في التجمع الخامس منذ أسبوع، وظهرت معه روجينا في وصلة رقص على المسرح.

روجينا تتعرض لهجوم حاد بسبب رقصها مع راغب علامة

وتعرضت روجينا لهجوم حاد من قبل متابعيها نتيجة رقصها، الذي وصفه متابعوها بـ«الجريئ»، بالإضافة إلى ظهورها بفستان أبيض قصير، وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها روجينا بهذا الشكل حسب تعليق متابع آخر.

وحضر حفل راغب علامة من النجوم، بجانب روجينا، الفنانون ماجد المصري، إدوارد، عزيز الشافعى، النجم الجزائري، الشاب خالد، ومن الوسط الرياضي الكابتن محمد زيدان، لاعب المنتحب لكرة القدم السابق، وغيرهم من المشاهير.

وكان آخر ظهور لروجينا أثناء احتفالها بحصولها على تكريم خاص في حفل «دير جيست» الذي أقيم مساء السبت بالقاهرة، كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل «بنت السلطان».