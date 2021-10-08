كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، أن أسعار تذاكر المترو والقطارات بعد زيادة أسعار البنزين، كما هي، ولا يوجد أي زيادات في أسعار التذاكر في الوقت الحالي، موضحًا أن قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق تعمل بشكل منتظم لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوهاً إلى أن هناك تعليمات مشددة بعدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل للحفاظ على سلامة الركاب.

تذاكر المترو والقطارات بعد زيادة أسعار البنزين

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تذاكر المترو والقطارات بعد زيادة أسعار البنزين لن يتم تحريكها، وأنه في حال زيادة الأسعار يتم إعلانها بشكل رسمي على الجماهير، مؤكداً أن هيئة السكة الحديد بدأت في وقف تشغيل جميع القطارات القديمة، واستبدالها بقطارات محسنة ومحدثة؛ لتقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائياً على التأخيرات، كما تقوم الوزارة خلال الفترة المقبلة، بتطوير الخط الأول للمترو.

عدم زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو بعد زيادة أسعار البنزين

وأوضح كامل الوزير، أن قطارات السكة الحديد تعمل بالسولار، وبالتالي فإن أسعار تذاكر المترو والقطارات بعد زيادة أسعار البنزين، لا يوجد بها أي زيادات، مؤكداً أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعاتها العملاقة في كافة مجالاتها لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوهاً إلى أن هناك تعليمات مشددة على جميع قيادات المترو والسكة الحديد، بضرورة مواصلة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا؛ للحد من انتشار الفيروس، وللحفاظ على جمهور الركاب من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

لا زيادة في أسعار التذاكر بعد زيادة أسعار البنزين

ولفت وزير النقل، إلى أن الوزارة تنفذ خطط شاملة لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليار جنيه، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات القطارات، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، مؤكداً أن الوزارة تأمل في زيادة نقل عدد الركاب اليومي عبر قطارات السكة الحديد من مليون إلى 2 مليون راكب، منتصف 2024.

يذكر أنه تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من التاسعة صباح اليوم كالآتي: 7 جنيهات للتر بنزين 80 و8.25 جنيه للتر بنزين 92 و9.25 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.