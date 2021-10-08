نيفين جامع: أكثر من 50 ألف سائح زاروا الجناح المصري منذ افتتاح «إكسبو»

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن أن الجناح المصري المشارك بفعاليات «إكسبو 2020 دبي» شهد إقبالاً غير مسبوقا من الزائرين، خلال الأسبوع الأول من المعرض، حيث بلغ عدد زوار الجناح حتى الآن نحو 50 ألف زائر من مختلف دول العالم، وهو ما يجعله أحد أكثر الأجنحة جذبا للزائرين.

اهتمام السائحين بالجناح المصري

وقالت الوزيرة، إنها لمست خلال افتتاحها للجناح المصري منذ أيام قليلة اهتماما كبيرا من الزائرين بالجناح المصري، حيث عبروا عن انبهارهم بمحتويات الجناح ومدى التقدم الذى تشهده مصر حاليا.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي، أن هذا الإقبال الكبير منذ بداية «إكسبو» يعود إلى المحتوى الفريد الذي يتمتع به الجناح المصري، وأهمها «التابوت الأثري»، الذي يجسد حضارة مصر العريقة والمستنسخات الفرعونية، بالإضافة إلى العرض الجذاب لكافة التطورات التي تشهدها مصر حاليا في كافة ميادين الحياة، وعلى رأسها مجالات الصناعة والبنية التحتية والمدن الذكية والمشروعات القومية، وذلك عبر شاشات تفاعلية على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة.

مصر تستهدف حفاظ الجناح المصري بـ«إكسبو» على وتيرة الإقبال المتزايد

وأضاف المفوض العام للمشاركة المصرية بـ«إكسبو»، أن مصر تستهدف أن يحافظ الجناح المصري بـ«إكسبو» على هذه الوتيرة من الإقبال المتزايد، لاسيما من خلال إثراء المحتوى خاصة مع بدء الفعاليات، التي ستقام داخل الجناح والتي ستتضمن ندوات وحلقات نقاشية ومؤتمرات.