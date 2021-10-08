«أنت الحظ» ثالث أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد «عيشني»

أعلن منذ قليل، الفنان عمرو دياب، عن اسم ثالث أغنيات ألبومه الجديد «عيشني» الذي يطرح أغنياته تباعا خلال الأيام الجارية، بعدما طرح مؤخرا أغنيتي «حلو التغيير» و«رايقة» عبر صفحته الرسمية بـ«فيس بوك».

الأغنية الثالثة التي أعلن عمرو دياب عنها منذ قليل، هي أغنية «أنت الحظ»، التي من المقرر أن تُطرح عبر إحدى الخدمات الصوتية لإحدى شركات الاتصالات الكبرى المصرية.

«أنت الحظ» تطرح بعد قليل عبر الخدمات الصوتية

كانت أغنية «رايقة»، تصدرت «تريند مصر»، خلال الساعات الماضية، بعد ساعات من طرح الأغنية عبر إحدى الخدمات الخاصة لإحدى شركات الاتصالات، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما.

وتقول كلمات الاغنية:

شوفي إزاي جميلة وإنتي كده رايقة

وبتحلوي حتى لو متضايقة

يا نجمة مسكت فيها

وأنا مستقتل عليها

سيبي ضحكتك عليكي

عليكي رايقة

آه يا نور حياتي مافكيش غلطة

أجنبية طيب ولا إيه دي خلطة

آآآآآآآآآه

والضحكة الحلوة ديا

قولي بتخبيها لمين

والنبي خليها مجاملة

طب نصها

مش لازم كاملة

من يوم ما ظهرتي وعاملة

خوف وقلق للحلوين

والنظرة بعينك ليا

بتطل ترد الروح

ده جمال ناقص يتكلم

من يا قمر من غيره تضلم

ده أنا متثبت ومسلم

أبعد لأ مش مسموح

عيني آه على تقاطيعك

ده أنا أبيع روحي ولا ابيعك

ده أنا من لحظة ما شوفتك

دماغي بايظة

خوف وقلق للحلوين

والنظرة بعينك ليا

بتطل ترد الروح

ده جمال ناقص يتكلم

من يا قمر

من غيره تضلم

ده انا متثبت ومسلم

ابعد لأ مش مسموح

شوفي ازاي جميلة

وانتي كده رايقة

وبتحلوي حتى لو متضايقة

يا نجمة مسكت فيها

«حلو التغيير» من توزيع توما

جدير بالذكر أن أغنية عمرو دياب الأولى، حملت عنوان «حلو التتغير»، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، ومن المقرر أن يطرح خلال الأيام المقبلة أغنيتي «عيشني» و«أذواق».