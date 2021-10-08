عمرو دياب أغنية رايقة.. «ده جمال ناقص يتكلم»

طرح الفنان عمرو دياب أغنية «رايقة» إحدى أغنيات البومه الجديد «عيشني» المقرر طرحه بالتوالي خلال الأيام المقبلة، وهي الأغنية الثانية بعد أغنية «حلو التغيير».

«رايقة» من كلمات أيمن بهجت قمر

جملة عمرو دياب أغنية رايقه تصدرت تريند مصر خلال الساعات الماضية بعد ساعات من طرح الأغنية عبر إحدى الخدمات الخاصة لإحدى شركات الاتصالات، الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع توما.

وتقول كلماتها

شوفي إزاي جميلة وإنتي كده رايقة

وبتحلوي حتى لو متضايقة

يا نجمة مسكت فيها

وأنا مستقتل عليها

سيبي ضحكتك عليكي

عليكي رايقة

آه يا نور حياتي مافكيش غلطة

أجنبية طيب ولا إيه دي خلطة

آآآآآآآآآه

والضحكة الحلوة ديا

قولي بتخبيها لمين

والنبي خليها مجاملة

طب نصها

مش لازم كاملة

من يوم ما ظهرتي وعاملة

خوف وقلق للحلوين

والنظرة بعينك ليا

بتطل ترد الروح

ده جمال ناقص يتكلم

من يا قمر من غيره تضلم

ده أنا متثبت ومسلم

أبعد لأ مش مسموح

عيني آه على تقاطيعك

ده أنا أبيع روحي ولا ابيعك

ده أنا من لحظة ما شوفتك

دماغي بايظة

خوف وقلق للحلوين

والنظرة بعينك ليا

بتطل ترد الروح

ده جمال ناقص يتكلم

من يا قمر

من غيره تضلم

ده انا متثبت ومسلم

ابعد لأ مش مسموح

شوفي ازاي جميلة

وانتي كده رايقة

وبتحلوي حتى لو متضايقة

يا نجمة مسكت فيها

«رايقة» من توزيع طارق مدكور

جدير بالذكر أن أغنية عمرو دياب الأولى من الأول حملت عنوان «حلو التتغير» وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، ومن المقرر أن يطرح خلال الأيام المقبلة أغنيتي «عيشني» و«أذواق».