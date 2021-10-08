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«التعليم العالي»: الانتهاء من تطعيم جميع الطلاب خلال الأسابيع الأولى للعام الدراسي

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الوطن
05:00 م | الجمعة 08 أكتوبر 2021
وزارة التعليم العالي

وزارة التعليم العالي

أكدت وزارة التعليم العالي، اليوم، استكمال حملة التطعيم ضد كورونا بكثافة مع بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، غدا السبت، وذلك من خلال توفير أماكن التطعيم والجرعات اللازمة داخل الجامعات والمعاهد، وتسجيل بيانات الطلاب خلال تواجدهم بالحرم الجامعي؛ للتيسير على جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، والاستعداد للانتهاء من تطعيم كافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، خلال الأسابيع الأولى من بدء الدراسة.

ويوجد بالجامعات، العديد من النقاط المتاحة للتطعيم، والتي بلغ عددها 302 نقطة بمختلف الجامعات المصرية، فضلا عن مراكز التطعيم التي أتاحتها وزارة الصحة لطلاب الجامعات والمعاهد، وهي 270 مركزًا للشباب على مستوى الجمهورية.

تطعيم مليون طالب جامعي بلقاح كورونا 

وانتهت وزارة التعليم العالي، خلال الفترة الماضية، من تطعيم مليون طالب من إجمالي 3 ملايين، كما تجاوزت نسبة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري الـ90%، وبلغ معدل الحصول على جرعات التطعيم 48 ألف جرعة يوميًا بالجامعات والمعاهد.

قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن العام الدراسي الجديد 

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الماضي، والتي شملت الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لكافة منتسبي منظومة الجامعات والمعاهد، وتفعيل دور لجنة إدارة الأزمات بالجامعات، ومتابعة حملة التطعيم حتى نهايتها، وكذا إجراءات التطهير والتعقيم والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية داخل الحرم الجامعي.

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