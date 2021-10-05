التعليم العالي: قرارات جمهورية بإنشاء 3 جامعات خاصة جديدة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور ثلاثة قرارات جمهورية بإنشاء جامعات خاصة جديدة وهى جامعات: «رويال بمصر، بدر بأسيوط، الريادة للعلوم والتكنولوجيا».

وتهدف هذه الجامعات إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

كليات طبية وهندسية وتكنولوجيا بالجامعات الجديدة

وتضم هذه الجامعات الثلاث عددا من الكليات، وهى على النحو التالي:

- أولاً: جامعة رويال بمصر وفقًا للقرار الجمهوري رقم 443 لسنة 2021، بحيث تضم كليات: الهندسة، الفنون والتصميم، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إدارة الأعمال، الاقتصاد والعلوم السياسية، الإعلام والصحافة، الصيدلة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، التكنولوجيا الحيوية، التمريض، التكنولوجيا.

- ثانيًا: جامعة بدر بأسيوط وفقًا للقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2021، بحيث تضم كليات: الطب البيطري، طب الفم والأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، الهندسة والتكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات، الفنون التطبيقية، السياحة والفنادق، القانون، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الاقتصاد والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، اللغات والترجمة، الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية، الفنون التعبيرية والعلوم السينمائية والمسرحية.

- ثالثًا: جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا وفقًا للقرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2021، بحيث تضم كليات: طب الفم والأسنان، التمريض، العلاج الطبيعي، الدراسات العليا، الإعلام والألسن، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الهندسة، إدارة الأعمال.

وتمنح هذه الجامعات الثلاث درجات الليسانس والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.