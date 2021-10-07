وزير التعليم العالي يتفقد مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زيارة لمكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، اليوم الخميس، للاطمئنان على انتظام سير العمل، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء تنسيق الطلاب للقبول بالجامعات والمعاهد.

وتبادل الوزير الحديث مع موظفي مكتب التنسيق، واطمئن على سير العمل بانتظام، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها جميع القائمين على العمل بالمكتب طوال فترة التنسيق، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية ولخاصة بنتائج بعض الشهادات الأجنبية، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين تم توزيعهم على الجامعات والمعاهد تجاوز 816 ألف طالب.

«عبدالغفار»: مكتب التنسيق عمل ليلا ونهارا وبدقة عالية

وقدم «عبدالغفار» الشكر لجميع القائمين على مكتب التنسيق طوال الفترة الماضية، وذلك لتيسير إجراءات قبول الطلاب الحاصلين على شهادات مختلفة (الثانوية العامة، والشهادات العربية المعادلة، والشهادات الأجنبية المعادلة، والشهادات الفنية، ومدارس المتفوقين STEM)، مؤكدا أن مكتب التنسيق كان يعمل نهارا وليلا وخلال الإجازات الرسمية، لإتمام تنسيق جميع الطلاب في أسرع وقت ممكن وبدقة عالية.

شهد الزيارة السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، وعدد من مسؤولي مكتب التنسيق.