إعلان نتيجة انتخابات نقابة أطباء البحر الأحمر بالأسماء

انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة أطباء البحر الأحمر، برئاسة المستشار عبد العزالي، من فرز أصوات المقترعين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء البحر الأحمر، وأسفرت نتائج الفرز من فوز كل من حمادة أبو الحجاج، ومحمد السيسي، بمقعدي فوق السن، ومحمد ثروت وبشير رمضان بمقعدي تحت السن.

انتهاء فرز الأصوات بنقابة أطباء البحر الأحمر

وأغلقت اللجان للاقتراع أبوابها في تمام الساعة الخامسة مساء، تحت إشراف قضائي كامل، وشهدت انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالبحرالأحمر، إقبالا ضعيفا من الأطباء بمقر نقابة الأطباء بالغردقة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ومن جانبه، أشار مجدي المتولي، مدير نقابة أطباء البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء البحر الأحمر انطلقت في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، تحت إشراف قضائي، برئاسة المستشار عبد العزيز محمود عويس، وأغلقت أبوابها في تمام الساعة الخامسة مساء.

وأكد أن عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الحضور والإقتراع 950 عضوا، وأن النقابة وقفت على مسافة واحدة من الجميع.

8 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد

وخاض المعركة الانتخابية في التجديد النصفى 4 مرشحين فوق السن، وهم الأطباء أحمد توغان وحمادة أبو الحجاج وصموئيل توفيق ومحمد السيسي وتنافسوا على مقعدين فقط، بينما تنافس أربعة مرشحين على مقعدين تحت السن، وهم أحمد شافي ومحمد ثروت وبشير رمضان ومعتز عبد الواحد.