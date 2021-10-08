«الأطباء» تعلن موعد إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي

تعقد النقابة العامة للأطباء، وفقا لبيان صادر عنها اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، في العاشرة صباح الأحد المقبل؛ لإعلان النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، والفائزين بعضوية مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

اللجنة العليا تعلن غلق اللجان في الخامسة مساء

وأجريت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، إغلاق أبواب اللجان، في الخامسة مساء اليوم، وبدء أعمال فرز الأصوات.

جدير بالذكر أن دار الحكمة مقر النقابة العامة، والتي كانت مقرا للجان نقابة القاهرة الانتخابية، شهدت إقبالا ضعيفا من الأطباء، وبلغ عدد الأطباء الذين أدلوا بأصواتهم نحو 700 طبيب من إجمالي 64 ألف طبيب أعضاء الجمعية العمومية، والذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في نقابة القاهرة.

الانتخابات مرت بسلام دون رصد شكاوى أو مشاكل

ومن جانبها، أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أن العملية الانتخابية مرت بسلام دون رصد شكاوى أو مشاكل سواء من المرشحين أو الناخبين.

وانطلقت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، في التاسعة صباح اليوم، على مستوى الجمهورية لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعيات، وانتهت في الخامسة مساء.

ويتنافس 294 مرشحا في الانتخابات على 126 مقعدا بكافة المحافظات، منهم 49 مرشحا على مقاعد النقابة العامة يتنافسون على 12 مقعدا بالنقابة العامة.

وتشهد العملية الانتخابية منافسة شرسة بين قائمتي المستقبل والمحسوبة على الدكتور أسامة عبد الحي الأمين العام الحالي للنقابة، والأمل والمحسوبة على الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة والتي تلقى تأييدا ودعما من النقيب العام للأطباء الدكتور حسين خيري، والدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، وسط منافسة مع عدد من المستقلين الذين يشكلون قائمة تحمل اسم التغيير.

27 مقر انتخابي للتصويت في انتخابات الأطباء

وحددت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، مقرات التصويت بانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى 27 محافظة، مشيرة إلى أنه يمكن لأي طبيب قبيل المشاركة في الانتخابات التأكد من تسجيله في نقابته الفرعية عن طريق تطبيق نقابة أطباء مصر.

واشترطت اللجنة، تسديد الاشتراك حتى نهاية عام 2020 من خلال صفحة الطبيب الشخصية، وأن يكون الطبيب مسجلا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله الحالي، سواء كان منتدبا أو أساسيا.