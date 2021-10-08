حظك اليوم الجمعة 8-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تحمل الأبراج الفلكية لأصحابها عادة أخبار سارة وفي أوقات أخرى تخبرهم ببعض التحذيرات على كافة المستويات، وعليه توضح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعاتها و حظك اليوم لكل برج من الأبراج الفلكية الـ12، والتي تأتي ضمن الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها.

حظك اليوم برج الحمل 8-10-2021 على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران بمنزلي المال وعليك أن تتعامل بحذر واتزان في أعمالك ونفقاتك، ومن المهم أن تخطط جيدا قبل أي خطوة.

حظك اليوم برج الحمل 8-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تكون حذرا في أقوالك ولا تتسرع.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 8-10-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وفي المعاملات الاجتماعية ضع نفسك مكان الشخص الآخر لتتفهم وجهة نظره.

حظك اليوم برج الثور 8-10-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب توتر علاقتك بشريك الحياة.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-10-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع أورانوس في منزلي الصحة يطالبك ألا تتحامل على نفسك.. نظم جهودك وأولوياتك، واهتم بصحتك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك، وقد يجعلك ذلك تتصرف بصورة مخالفة لطبيعتك، وقد تشعر بتشوّش مشاعرك، ومن المهم أن تصبر.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 8-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بكل الطاقة والثقة وتزدهر روحك الابتكارية.

حظك اليوم برج السرطان 8-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والتفاهم والسعادة.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 8-10-2021 على الصعيد المهني

التنافر الفلكي قد يجعلك اليوم تبدو سوداويا، وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.

حظك اليوم برج الأسد 8-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. كن هادئا أمام الاستفزاز وعالج الأمور بليونة.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 8-10-2021 على الصعيد المهني

تتألق اليوم باليقظة واللباقة وسرعة البديهة، وتؤثر بسهولة في الزملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم برج العذراء 8-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزلك الثالث يمنحك روح تفاؤل وشعورا بالسعادة وتقضي أوقاتا عاطفية أو عائلية حلوة.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، ويوافق تاريخ ميلادها 16 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 8-10-2021 على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وينصحك الفلك أن تراجع جيدا خطواتك وانتبه للتوفير وعدم تبديد المال.

حظك اليوم برج الميزان 8-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم يجب أن تدرس قراراتك قبل أي خطوة تنفيذية وتأنّ حتى ترى الأمور بشكل أوضح.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 8-10-2021 على الصعيد المهني

تبدو متفائلا وتعرف اليوم كيف تغيّر قوانين اللعب لصالحك، فقط لا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العقرب 8-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بالهدوء والجمال والسحر وتستطيع أن تؤثر بشدة في الجنس الآخر.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة منى ذكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 8-10-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر وأورانوس في منزلي الصحة يطالبك اليوم ببعض الالتفات والعناية بصحتك.. نظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج القوس 8-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر قد يدفعك للابتعاد عن الفضوليين وتضع حدا لتدخل البعض.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 8-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في وضع داعم ويجعلك ذلك موفقا في كل المواقف التي تربطك بالزملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم برج الجدي 8-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر يدعم اليوم علاقتك بالأحباب والأصدقاء وتجمعك بهم أفكار بناءة وترتفع معنوياتك.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 8-10-2021 على الصعيد المهني

"القمر" و"أورانوس" في وضع معاكس ويدفعك ذلك للتمسك برأيك، فلتكن أكثر مرونة وأكثر استعدادا للتفاهم بهدوء.

حظك اليوم برج الدلو 8-10-2021 على الصعيد العاطفي

نجاح علاقاتك اليوم ينبع من سلوكك، لذا تحكم في انفعالاتك.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 8-10-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة، وقد تحقق تطورا أو تنشغل بتجربة جديدة تسعدك وتحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الحوت 8-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. اليوم مناسب للانطلاق مع الأحباب، وقد تلتقي اليوم ببعض الغرباء أو تتعرف على أشخاص جدد وتعقد صداقات مفيدة.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.