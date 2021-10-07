أخطاء بمسلسل Squid Game رغم تحقيقه ملايين المشاهدات

استطاع مسلسل Squid Game أن يخطف الأنظار، ويجذب شريحة كبيرة من الجمهور سواء في مصر والعالم بأكمله، وحقق ملايين المشاهدات، وحافظ على صدارة «التريند» لفترة طويلة منذ بداية عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية نتفلكس، ورغم ذلك إلا أن هناك أخطاء وقع فيها صناع العمل الدرامي.

أخطاء وقع فيها صناع مسلسل Squid Game

الخطأ الأول: تمثل في الحلقة الأخيرة؛ إذ ظهر اللاعب البطل «سونج هون» في أحد المشاهد بهاتف Samsung S7، لكن بمجرد وصوله إلى المطار في المشهد الذي يليه ظهر ممسكا بهاتف Samsung S3.

- الخطأ الثاني: تمثل في تاريخ مكتوب لعمر أحد العاملين، وظهر خلال مشهد تفتيش الضباط عن أعمار اللاعبين، ووجد أن الاعب رقم 13 مكتوب أمامه 1897 حتى عام 2020، ما يعني أن هناك خطأ، فلا يمكن أن يكون عمره 124 عاما.

معلومات عن مسلسل لعبة الحبار

ويعتبر مسلسل «لعبة الحبار» أول دراما كورية تتصدر قائمة أفضل 10 عروض تلفزيونية أسبوعية على نتفليكس وأكثرها مشاهدة على مستوى العالم، وصلت إلى رقم 1 في 90 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وتدور أحداث المسلسل حول لعبة البقاء على قيد الحياة والتي تبدأ بـ 456 متسابقًا وجائزة قدرها حوالي 38.7$ مليون دولار أمريكي.

الأحداث تدور حول مجموعة من الأشخاص مدينين ويائسين يشاركون في سلسلة من الألعاب القتالية على أمل الحصول على جائزة نقدية كبيرة، وحقق «هاشتاج» المسلسل على «تيك توك» أكثر من 26 مليار مشاهدة؛ إذ ينشر المعجبون صورا متعلقة بالعرض وتوجيه تحية أعضاء فريق التمثيل، بما في ذلك هويون جونج.

ويقترب مسلسل لعبة الحبار ليكون النسخة الأصلية الأكثر مشاهدة على «نتفليكس»، وفقا لما كشفه تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك ومدير المحتوى في المنصة الإلكترونية، في تصريحات سابقة.