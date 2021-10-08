السيطرة على حريق في شقة سكنية بالمطرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المطرية، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات الحماية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور دفع اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية في القاهرة، بـ 3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية في الطابق الرابع، وعلى الفور تم فرض كردون أمني حول العقار، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي شقق العقار وتم إخماد النيران وإجراء عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت انتداب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق.