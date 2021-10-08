حريق يلتهم محتويات منزل بالكامل جنوب الأقصر بسبب ماس كهربائي

سيطرت سيارات الإطفاء بإدارة الحماية المدنية، اليوم الجمعة، على حريق نشب في منزل بمنطقة قرية كومير، التابعة لمركز إسنا، جنوبي محافظة الأقصر، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وتمكنت سيارات الإطفاء من إطفاء الحرائق المشتعلة في المنزل، عقب ورود بلاغ لغرفة العمليات بالوحدة المحلية بقرية كومير، التابعة لمركز إسنا، وأفادت بنشوب حريق في منزل بالقرية، وعلى الفور تم انتقال رئيس الوحدة المحلية والأجهزة الأمنية لموقع الحادث.

رئيس الوحدة المحلية ينتقل لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقل لمكان الحادث رئيس الوحدة المحلية لقرية كومير بجنوب الأقصر، فضلًا عن عدد من قيادات القرية، كما تم إبلاغ إدارة الحماية المدنية بمركز إسنا لإرسال سيارت إطفاء لإطفاء الحريق المشتعل، فضلًا عن عدد من سيارات الإسعاف لموقع الحريق خشية وقوع مُصابين.

وتمكنت سيارات الإطفاء من إطفاء الحريق والسيطرة عليه، دون وجود أي خسائر في الأرواح، فيما أسفر الحريق عن التهام محتويات المنزل بالكامل، ووجود خسائر مادية في المنزل عقب التهام محتويات الشقة بالكامل.

ماس كهربائي سبب الحريق

وبناءً على تحريات المباحث المبدئية، تبيّن أن السبب الرئيسي في الحريق هو ماس كهربائي، وجرى تحرير محضر معاينة وحصر التلفيات التي سببها الحريق.

وتم إبلاغ اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، من قبل مركز شرطة إسنا، بواقعة نشوب حريق في منزل لمواطن في قرية كومير التابعة لمركز إسنا بدائرة المركز جنوبي الأقصر، وتمت السيطرة عليه.