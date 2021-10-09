روبي وغادة عادل تجتمعان في فيلم «جروب الماميز» (صور)

تستعد الفنانتان روبي وغادة عادل، لخوض تجربة سينمائية جديدة بعنوان «جروب الماميز»، من إخراج معتز التوني وتأليف إيهاب بليبل، بعد أن تعاقد معهما المنتج محمد رشيدي.

يشارك في بطولة فيلم «جروب الماميز»، بيومي فؤاد ومحمد سلام، وتدور أحداثه حول ظاهرة جروبات الماميز التي انتشرت مؤخرا بين أولياء الأمور في المدارس من خلال عدة مواقف تربط بينهم.

روبي وحفلها مع الكينج

وفي أغسطس الماضي، أحيت الفنانة روبي، حفلها الغنائي على المسرح الروماني بالساحل الشمالي، والذي شاركت خلاله لأول مرة في حفل جماهيري ضخم مع الفنان الكبير محمد منير، وهو حفله الأول بعد فترة غياب عن إحياء الحفلات، وحمل الحفل لافتة كامل العدد.

وقدمت روبي، خلال الحفل مجموعة من أغانيها الجديدة والتي تفاعل معها الجمهور ومع رقصها على المسرح.

وطرحت روبي مؤخرا أغنية «لازقة خفاش» التي طرحتها عبر يوتيوب، من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا بسبب اعتماد روبي على ألفاظ وكلمات غريبة على الأغاني، والذي تميزت بها في معظم أغانيها.

وتقول كلمات الأغنية

وأنا أقول لا ميعملهاش ده لازقلي لازقة خفاش

قمت بقى إنت عاملي مفاجأة وبِعتني بيعة من أم بلاش

وجاتلي البلوة على سهوة وأنا والله مش ناقصة

خفت لاموت من القهرة روحت متحزمة وراقصة

بجهز للفرح فستان وقاعدة بطفش العرسان

واتفقنا نجيب كام عيل لأ واخترنا الأسامي كمان

أديك قلبت الضحكة عياط

بدل ما أقول بِلوا الشربات قاعدة بلقّم القهوة

يا عيني عليّ عايشة ولاهية وأنتِ الآمرة وأنتِ الناهية

بقى تقابلني بألفين مرحب وتودعني بـ60 داهية

يا بير غويط يا سُهن يا خُن

أنا كبسة قهرتي كبسة بُن

لا عارفة أشكي ولا استهوى