وزير الأوقاف: وصول 15 طنا من لحوم الأضاحي لمحافظة جنوب سيناء

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن وزارة الأوقاف وفرت هذا العام 1453 طنا من لحوم الأضاحي، جرى توزيعها على أكثر من 1453 ألف أسرة بمختلف محافظات الجمهورية، موضحا أن صكوك الأضاحي هي منظومة متكاملة تؤكد أن أجهز الدولة تعمل معا بشكل يحقق حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال حضور وزير الأوقاف، احتفالات محافظات جنوب سيناء بانتصارات أكتوبر بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

توزيع لحوم الأضاحي

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة استقبلت أحد سيارات لحوم صكوك الأضاحي التي وصلت اليوم الجمعة، تحمل 3 أطنان لحوم أضاحي الأوقاف إلى جنوب سيناء، ضمن قافلة وزارة الأوقاف لتوزيعها على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية.

وقدم المحافظ الشكر لوزير الأوقاف، لدعمه المحافظة باللحوم ودعم الأسر الأكثر احتياجا مشيرا إلى أن إجمالي لحوم الصكوك التي وصلت إلى المحافظة بلغت 15 طن لحوم حتى الآن. وأضاف أن هناك مراحل أخرى لتصل حصة جنوب سيناء قرابة 20 طنا.

الأوقاف بنت وطورت 177 مسجدا على مستوى مدن المحافظة

وقال المحافظ، إن الأوقاف بنت وطورت 177 مسجدا على مستوى مدن المحافظة، وأصبحت كل مدينة تضم جامعا كبيرا، وهذا يؤكد أن هناك تعاون كبير بين وزارة الأوقاف والمحافظة، مشيرا إلى أن هناك مسجد ضخم سوف يجري بناءه في سانت كاترين مشاركة بين الأوقاف ووزارة الإسكان.

وأضاف أنه جرى وضع حجر أساس لمجمع إسلامي بمدينة نويبع، مقام على مساحة 5000 متر مربع.

جدير بالذكر أنه جرى افتتاح مسجدين في طور سيناء، هما مسجد الروضة ومسجد أرض الجمعية، وجرى وضع حجر أساس المركز الإسلامي بمدينة نويبع.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف، وفي ضوء الإسهام المجتمعي وخدمة المواطنين.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إن صكوك الأضاحي يتم توزيعها على الأسر المستحقة طبقا للكشوف الصادرة من التضامن الاجتماعي ومجالس المدن حتى تصل هذه اللحوم إلى مستحقيها في الوديان والتجمعات البدوية البعيدة.