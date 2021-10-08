جنوب سيناء تقدم تقاوي القمح والشعير للمزارعين بنصف الثمن

أعلن الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، عن أن الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، وافق على دعم المزارعين بجنوب سيناء، حيث قرر بيع تقاوي محصولي القمح والشعير بنصف الثمن، موضحا أن مديرية الزراعة بجنوب سيناء، بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، تسلمت تقاوي القمح والشعير بالإدارة الزراعية بالطور والإدارة الزراعية برأس سدر، وذلك بنصف الثمن.

وأضاف أن المديرية ستقوم بتوزيعه على المزارعين طبقا لاحتياجات كل مزارع.

إرشادات زراعة القمح في جنوب سيناء

وأعلن وكيل وزارة الزراعة، عن عدة إرشادات تفيد مزارعي القمح في المحافظة، موضحا أن القمح من المحاصيل الشتوية، التي لا تحتاج كميات كبيرة من المياه، وقال إن أهم الإرشادات هي التقاوي، التي يجب الاهتمام باختيارها، ولابد أن تكون تقاوي منتقاة معتمدة من جهات رسمية، وعدم الاعتماد على التقاوي مجهولة المصدر.

وأضاف أن العناية بتجهيز الأرض وتمهيديها وحرثها وتسويتها جيدا قبل الزراعة، من الطرف الجيدة لزراعة القمح، ويجب الاهتمام بعدم تأخير رية المحاياة، التي تكون بعد حوالي 3 أسابيع من الزراعة، بالإضافة إلى جرعة تنشيطية من الأسمدة الآزوت عند الزراعة.

كيفية إنتاج شتلات البصل

ويزرع البصل إما لإنتاج الأبصال الجافة أو البصل الأخضر، وهو محصول تصديري هام يُزرع بمصر منذ زمن بعيد بالوجهين القبلي والبحري، وتتم الزراعة في أغلب الزراعات بالشتلات المنتجة من البذور كالآتي:

أ- موعد الزراعة:

تزرع البذور بالمشاتل في الوجه القبلي من 15 أغسطس حتى 30 سبتمبر، وفي الوجه البحري من 1 أكتوبر حتى 3 نوفمبر، ويفضل الزراعة في أراضي صفراء طميية مفككة، خالية من الأملاح والطفلة والجير الزائد عن 10٪، وتكون خالية من الحشائش بريه كدابة قبل الحرث، وقد يستعمل مبيدات حشائش بالمساحات الكبيرة حسن التوصيات الفنية، لذلك مع عدم إضافة سماد عضوي بلدي خوفا من تواجد الحفار بها، ولا يُفضل عمل مشتل في أراضي ثقيلة القوام لتسهيل اقتلاع الشتلات بجذورها كامله عند التقليع.

الأصناف المتداوله بالزراعة في مصر:

ب- الأصناف المتداولة بالزراعة في مصر:

1- جيزة 6 محسن: يُزرع بالوحه القبلي لون القشرة صفراء ذهبية مبططة لحد ما صالح للتخزين، وصالح للتصدير وكذلك للتجفيف، ولا يزرع بالوجه البحري لشدة إصابته بالفطريات به.

2- جيزة 20: يُزرع بالوجه البحري والقبلي في العروات الشتوية والصيفية المبكرة عالي المحصول والجودة في التخزين ولون القشرة داكن نوعا ما، وهي صنف تصديري لكافة دول العالم والتجفيف.

3- جيزه أحمر: لون القشرة أحمر داكن لون اللحم أحمر غامق متماسك يمكن تخزينه حتى 8 شهور يصلح لوجه البحري والجيزه وبني سويف والفيوم لا يصلح للتجفيف يصدر لدول عربية وبعض الدول الأوروبية.

4- جيزة أبيض: لون القشرة أبيض الأبصال متصلبة متماسكة، ولون اللحم أبيض يمكن تخزينه حتى 9 شهور، ويصلح للوجه البحري والقبلي والتجفيف للونه الأبيض الناصع بعد التجفيف وارتفاع المواد الصلبه الذائبة به.

5- شندويل1: يصلح للوجه القبلي، وهو مبكر عن جيزة 6، محسن بأسبوعين، كما يمكن تعويض النقص بالأسواق للمعروض منه في نهاية الموسم السابق، وارتفاع أسعار البيع لشدة الطلب وقلة المعروض من الأبصال الأخرى.

ج- ما بعد مرحلة البذور:

يتم إخلاء الأرض من بقايا أي زراعات سابقة، ثم ريه لطرد الحشائش، ثم الحرث والتشميس، ثم التزحيف والتنعيم، ثم نثر السوبر فوسفات الأحادي 200 كيلو للفدان مع 100 كيلو كبريت زراعي للفدان، ثم الحرث عمودي على الحرث الأول للتقليب، ثم التزحيف والتنعيم ثم تجهيز الأرض لزراعة البذور.