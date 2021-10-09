انطلاق الدراسة بمعاهد الفترتين بالأزهر.. اعرف تعليمات الحضور للطلاب

انطلقت الدراسة، صباح اليوم السبت في المعاهد الأزهرية، ذات الفترتين الصباحية والمسائية، وأكد قطاع المعاهد الأزهرية ضرورة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد خلال طابور صباح اليوم الأول في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 بجميع المعاهد الأزهرية، بتحية العلم والنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية؛ تعزيزا لروح الولاء والانتماء وحب الوطن.

ووجه قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات بأن تكون كلمة شيوخ المعاهد في طابور الصباح في هذا اليوم، وكلمة المدرسين في الحصة الأولى، عن انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973.

استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2021

وترصد «الوطن» استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2021، على مستوى الجمهورية، لاستقبال الطلاب والطالبات من مرحلة رياض الأطفال، وحتى الثانوية الأزهرية، لاسيما وأن هناك عددًا كبيرًا من المعاهد ذات الفترة الواحدة سيبدأ الدراسة غدا، وسط إجراءات احترازية مشددة، في ظل انتشار فيروس كورونا.

تعليمات العام الدراسي الجديد 2021 بالأزهر

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، إتمام كافة الاستعدادات في جميع المعاهد ، حيث تستقبل المعاهد طلابها صباح غد الموافق 10 أكتوبر.

- ستكون الدراسة في المعاهد الأزهرية، 5 أيام لجميع الطلاب من الأحد إلى الخميس بانتظام وسيبدأ طابور الصباح الساعة السابعة والنصف صباحا.

- نظافة الفصول يوميا وعدم ترك الأوراق خلف الأبواب، ومراعاة النظافة المستمرة للمعهد ونظافة دورات المياه والتطهير والتعقيم اليومي.

تفعيل الأنشطة المختلفة (التربية الرياضية، التربية الفنية، المعامل، الحاسب الآلي، المكتبات، حجرات الوسائط).

نظافة الفصول يوميا وعدم ترك الأوراق خلف الأبواب، ومراعاة النظافة المستمرة للمعهد ونظافة دورات المياه والتطهير والتعقيم اليومي.

- تسليم الكتب الدراسية على الفور والتأكيد على الطلاب وأولياء الأمور، ضرورة دفع المصروفات الدراسية ومعرفة ولي الأمر أن الأزهر لا يأخذ مصروفات الكتب إلا بالمعاهد النموذجية «كتاب اللغة الإضافية».

- المصروفات هي أنشطة للتلميذ وسوف يمنع التلميذ من هذه الأنشطة عند عدم دفع المصروفات وأيضا تحجب النتيجة الخاصة بهم.