بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى بالكيلو 130 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

إصابة 8 أشخاص في حادث سير

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز وادي النطرون يفيد باستقبال المستشفى 8 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى بنطاق ذات المركز وحرر المحضر اللازم، ونقل المصابين إلى المستشفى لعمل الفحوصات الطبية.

بانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، تبين إصابة «هالة حسني حسن، 4 سنوات، مقيمة بالقاهرة، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، وهيام عصام ذكي، 30 سنة، القاهرة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن، وحسني أحمد حسن، 30 سنة، القاهرة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وشيماء عبد الله، 39 سنة، القاهرة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم».

تحديد هوية المصابين

كما أصيب «حسام فاروق جابر، 46 سنة، القاهرة، بكدمات متفرقة بالجسم، وثر حسام فاروق، 4 سنوات، القاهرة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وآسيا حسام فاروق، 5 سنوات، القاهرة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأسامة حسن أحمد، 24 سنة، القاهرة، مصاب اشتباه نزيف بالمخ».

جرى نقل المصابين إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة؛ لمباشرة التحقيقات.