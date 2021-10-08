الإذاعة المدرسية تبث أغاني أكتوبر مع بدء العام الجديد في البحيرة غدا

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، الذي ينطلق بداية من غد السبت، حيث أكد يوسف الديب، وكيل الوزارة، على الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

انتظام سير العملية التعليمية

وأشار وكيل تعليم البحيرة، إلى أنه تم التأكيد على جميع مديري عموم الإدارات التعليمية من إتمام كافة الاستعدادات وتشكيل غرف عمليات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

متابعة تطبيق القرارات

كما شدد الديب على متابعة نظافة المدارس وتفعيل قرارات مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والمحافظ في هذا الشأن، وذلك من خلال تذليل كافة المعوقات التي تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية أولا بأول.

تقديم نصائح للطلاب

وتابع بأنه سيتم تقديم فقرات بالإذاعة المدرسية منذ الصباح تتضمن أغاني وأناشيد وطنية احتفالا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973 المجيدة والترحيب بالطلبة والطالبات الجدد.

فقرات توعوية

وأشار وكيل تعليم البحيرة، إلى أن الإذاعة ستتضمن عددا من الفقرات التوعوية الإرشادية ضد فيروس كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وحمايتهم وكل عام ومصرنا الحبيبة في أمن وازدهار.

وتقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بالتهاني لجميع الطلاب والتلاميذ والمعلمين والمعلمات والقائمين على العملية التعليمية بمناسبة العام الدراسي الجديد.

تحقيق التفوق

وأشار إلى أنهم سيسعون جاهدين نحو التفوق والإنجاز، ومساندة الطلاب في تحقيق طموحاتهم في ظل منافسة وعلاقات إنسانية حميمة وفي جو تسوده الألفة والمودة والمحبة.