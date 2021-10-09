بالأرقام.. نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في البحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء الفرعية بمحافظة البحيرة، فوز كل من محمد السيد الصعيدي، ومحمود شعبان الغنام، بمقعدى مستوى تحت 15 سنة، كما فاز كل من أحمد آدم أحمد، ونوح سعد نوح، بمقعدي مستوى أكثر من 15 سنة.

نتائج فوق السن

وأسفرت نتائج الانتخابات فوق السن، عن حصول الدكتور أحمد آدم أحمد على 316 صوتا، والدكتور فوزي عمر، على 184 صوتا، والدكتور توفيق ظريف عبدالله بولس، على 174 صوتا، والدكتور عبدالعزيز عبدربه يوسف، على 31 صوتا، والدكتور نوح سعد نوح، على 301 صوتا، بينما حصل الدكتور طلبة عبدالباسط هواش، على 151 صوتا، أما تحت السن فقد حصل الدكتور محمود شعبان الغنام، على 238 صوتا، والدكتور محمد السيد الصعيدي على 203 .

عدد المشاركين في الانتخابات

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء البحيرة، تنافس عليها 3 مرشحين فوق السنة للفوز بمقعدين، كما بلغ أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالبحيرة المشاركين في انتخابات التجديد النصفي، 435 ناخبا بينهم 10 ناخبين من الوافدين، وذلك من إجمالي 9363 عضوا لهم حق التصويت.

إقبال متوسط

ومن جانبه قال الدكتور أحمد قطري، وكيل نقابة أطباء البحيرة أن انتخابات التجديد النصفي، شهدت إقبالا متوسط قبل ساعات قليلة من إغلاقها، مشيرا أنها بدأت من الساعة التاسعة صباح الجمعة وحتى الساعة الخامسة مساء، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.