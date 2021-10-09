ارتفاع عدد ضحايا السطو المسلح على شركة مقاولات أكتوبر

ارتفع عدد ضحايا السطو المسلح على موقع تحت الإنشاء لسرقة معدات البناء، إلى اثنين بعد وفاة شقيق الخفير الذي لقي مصرعه قبل 3 أسابيع، أثناء تواجده داخل غرفة الرعاية المركزة بعد إصابته بطلق ناري في البطن، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وفاة سعيد صالح بطلق ناري في البطن

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر، إخطارا من أحد المستشفيات في أكتوبر، يفيد بوفاة سعد صالح مبارك، في العقد الثالث من العمر داخل غرفة الرعاية المركزة متأثرًا بإصابته بطلق ناري في البطن، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحريات أن اثنين وراء ارتكاب الواقعة بدافع سرقة معدات البناء، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد للخفير والشروع في قتل شقيقه.

تفاصيل الجريمة

يذكر أنه يوم 14 سبتمبر الماضي، تلقى قسم شرطة أكتوبر، بلاغًا من شركة مقاولات بمقتل خفير وإصابة شقيقيه بطلقات نارية.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، تبين العثور على جثة فايز صالح مبارك في العقد الرابع من العمر، مصاب بطلق ناري في البطن، كما تبين إصابة شقيقه ويدعى سعد صالح مبارك في العقد الثالث من العمر، الذي يعمل في ذات الشركة بطلق ناري، ونقل إلى المستشفى إلا أنه توفي منذ قليل، ونُقلت جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.