تسجيل لقاح كورونا مصر.. خطوة جديدة لتطعيم الطلاب

دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين مجددا لضرورة تسجيل لقاح كورونا مصر، وقالت الوزارة إنه على المواطنين سرعة تسجيل لقاح كورونا مصر للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وفقا للخطة التي وضعتها الدولة المصرية لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وناشدت الوزارة طلاب الجامعات أيضا بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا قبل البدء في العام الدراسي الجديد، وقدمت مجموعة من التيسيرات لهم، تزامنا مع ذلك يستعرض «الوطن» في نقاط خطوات تسجيل لقاح كورونا للطلاب.

خطوات تسجيل لقاح كورونا للطلاب

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر من هنا.

- اختيار الفئة المستهدفة وهم الطلاب الجامعات وهي خانة أضافتها وزارة الصحة لتسهيل مهمة حصول الطلاب على لقاح كورونا في غضون 72 ساعة.

- إدخال البيانات المطلوبة وهي الرقم القومي والاسم الرباعي والصورة الشخصية والهاتف المحمول.

- إرسال الوزارة رسالة تتكون من 4 أرقام وهي للتحقق.

- ثم تستكمل باقي البيانات من تحميل التاريخ المرضي إن وجد أو مكان التطعيم.

- أجازت وزارة الصحة والسكان أخذ اللقاح في لحظتها من خلال 1110 مراكز على مستوى محافظات الجمهورية.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، وقالت إن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو التوتر، وتتمثل الأعراض الجانبية في ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو حكة أو تكسير في العضلات أو آلام، وهي أعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

وطالبت الوزارة من المواطنين في حال أخذ اللقاح ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، مؤكدة على أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.