أسماء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي للأطباء.. نتائج «شبه نهائية»

كشفت نتائج الفرز «شبه النهائية» لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، والتي جرت أمس في 27 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، حسم قائمة الأمل 10 مقاعد بمجلس النقابة العامة من أصل 12 مقعدًا تمّ إجراء الانتخابات فيهم.

انتخابات الأطباء

وفي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، فازت قائمة «المستقيل» بمقاعد الأعضاء فوق السن بمرشحيها الدكتور أحمد حسين والدكتور جمال عميرة والدكتور أسامة محمود.

كما سيطرت قائمة «المستقبل» على مقاعد تحت السن بمرشحيها، وهم الدكتور أحمد عياد، الدكتور خالد أمين، والدكتور مايكل يوسف، كما حسمت مقعد قطاع القاهرة بمرشحها الدكتور محمد سمير.

قائمة المستقبل

ونجحت قائمة المستقبل في جميع القطاعات بمرشحيها ما عدا قطاع شمال الصعيد الذي حسمه الدكتور أحمد اليك والمحسوب على قائمة الأمل، والدكتور محمد سلامة المرشح على مقعد وسط الدلتا.

ومن المقرر أنَّ تعلن نتيحة العملية الانتخابية وفرز أوراق المرشحين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، غدًا الأحد بمؤتمر صحفي بدار الحكمة.

وأكّدت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ان العملية الانتخابية مرت بسلام دون رصد شكاوى ـو مشاكل سواء من المرشحين ـو الناخبين.

وتنافس 294 مرشحًا في الانتخابات على 126 مقعدًا بكل المحافظات، منهم 49 مرشحًا على مقاعد النقابة العامة يتنافسون على 12 مقعدًا بالنقابة العامة.

ويشهد مجلس النقابة أجواءً جديدة عبر إجراء عملية الانتخابية لأول مرة، وتشمل قائمة الخارجين من مجلس نقابة الأطباء لانقضاء مدتهم القانونية، كلا من الدكتور أسامة عبدالحي، والدكتورة نجوى الشافعي عن قطاع شرق الدلتا، والدكتور كريم مصباح عن قطاع شمال الصعيد، والدكتور عمرو فاروق عن جنوب الصعيد، والدكتور أحمد فتحي عن القاهرة، والدكتور طارق ملوخية عن قطاع غرب الدلتا، كما ستنتهي مدة كل من الدكتور محمد عبدالحميد والدكتورة شيرين المهندس، والدكتور محمد عبدالناصر، والدكتور محسن عزام، والدكتور جورج عبدالفادي.

وشهدت العملية الانتخابية منافسة شرسة بين قائمتي المستقبل والمحسوبة على الدكتور أسامة عبدالحي الأمين العام الحالي للنقابة، والأمل والمحسوبة على الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة والتي تلقى تأييدًا ودعمًا من النقيب العام للأطباء الدكتور حسين خيري، والدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، وسط منافسة مع عدد من المستقلين الذين يشكلون قائمة تحمل اسم التغيير.