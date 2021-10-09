بدء تطبيق خطة التحول الإلكتروني بالبرلمان العربي

صرح المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، بأنَّ البرلمان العربي بدأ بالفعل مرحلة التحول نحو تطبيق الرقمنة والتقنيات التكنولوجية في جميع أعماله، وهذا في إطار تنفيذ مبادرة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وقرار مكتب البرلمان العربي بشأن تحول البرلمان إلى الاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة بشكلٍ كامل.

نسعى لمواكبة التطورات الإلكترونية المتلاحقة والمعايير العالمية

وأوضح الأمين العام للبرلمان العربي أنَّ ذلك يأتي في ضوء مواكبة التطورات الإلكترونية المتلاحقة والمتسارعة ومواكبة المعايير العالمية في إتاحة المعلومات التي يقدمها البرلمان العربي إلى أعضائه وإلى متابعيه من الجمهور ووسائل الإعلام، تواكباً مع المرحلة الجديدة التي تشهد تفاعل البرلمان العربي مع الجميع وتوسع نشاطاته على كل المستويات عربياً وإقليمياً ودولياً.

وأكّد «شعراوي»، أنَّ المرحلة الأولى التي بدأها البرلمان العربي اشتملت على تطوير الموقع الإلكتروني للبرلمان العربي بالتعاون المقدر مع مجلس النواب بمصر، وتمّ تنفيذ الموقع وفق أحدث التقنيات التي تجعله أكثر تفاعلية واستجابة لاحتياجات أعضاء البرلمان العربي والجمهور في الوطن العربي، كما تمّ إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بأعضاء البرلمان العربي كمنصة عمل شاملة تتضمن جداول أعمال اللجان والجلسات، ونظام التصويت الإلكتروني، وكل الإجراءات البرلمانية.

تطوير الموقع الإلكتروني للبرلمان العربي

ونوه إلى أنَّ الأمانة العامة تعمل على دعم التطبيق بالبيانات والمعلومات التي تسهل على العضو الوصول إليها بأسرع وقت بهدف القيام بدوره البرلماني على أكمل وجه، وبما يخلق إطاراً تفاعلياً أكبر بين أعضاء البرلمان وبعضهم البعض وبينهم وبين الأمانة العامة للبرلمان العربي خدمةً لقضايا الأمة العربية.

وأشار الأمين العام للبرلمان العربي، أنَّ المرحلة الحالية جار العمل فيها على تحول كل الإجراءات داخل الأمانة العامة للبرلمان العربي وإداراتها المختلفة إلى الاعتماد على الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.