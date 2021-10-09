«تعليم الإسكندرية» تحذر من المراكز والمعاهد الصناعية غير المعتمدة 

حذرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أولياء الأمور والطلاب بالمدينة الساحلية، من المراكز والمعاهد الصناعية غير المعتمدة التي قد يقدم الطلاب عليها خلال تلك الفترة مع بدء العام الدراسي الجديد 2021 - 2022، وهي أماكن غير مدرجة بوزارة التربية والتعليم، ما يعني ضياع الفرصة التعليمية لهؤلاء الطلاب كونها كيانات وهمية غير معتمدة.

مراكز صناعية وهمية غير مدرجة بمراحل التنسيق الثلاث

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد سعد، مدير المديرية، في بيان رسمي اليوم، أنه لا صلة لها بأي مراكز أو معاهد صناعية أخرى غير مدرجة بمراحل التنسيق الثلاث بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمدارس الرسمية الحكومية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج والتابعة لتعليم الإسكندرية.

«تعليم الإسكندرية» تطالب بعدم الانسياق وراء الشائعات حول المراكز الصناعية الوهمية

وناشدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات، وعدم تداول الأخبار والمعلومات، إلا من مصادرها الرسمية.

يأتي ذلك بالتزامن مع قيام عدد من المراكز الوهمية بإطلاق إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، أملًا في جذب عدد من الطلاب الذين لم يلحقوا بالمعاهد والمدارس الصناعية الثانوية خلال تنسيق المدارس الثانوية الصناعية للعام الجاري.

تنسيق المدارس الفنية في الإسكندرية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية في وقت سابق، إنه وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يكون التقدم للتنسيق للمدارس الفنية إلكترونيا من خلال الموقع المعد لذلك، وهو Tansiksec.emis.gov.eg.

وجاء أعلي تنسيق مدرسة لـ«الإسكندرية الفنية المتقدمة بنين»، بدرجة 245، وتنسيق مدرسة الورديان الفنية المتقدمة بنين 240 درجة، وتتوالي تنسيق مدارس التعليم الفني في الإدارات التعليمية الثامنة.