تحويلات مرورية جديدة شرق الإسكندرية بسبب بناء كوبري ونفق 45.. أعرفها

تشهد مدينة الإسكندرية، تطويرا كبيرا من الناحية المرورية من خلال العمل على إنشاء كوبري ونفق في شارع 45 على طريق الكورنيش شرقا، الأمر الذي سيتم البدء فيه من يوم الأحد المقبل، وما يتبعه من تغييرات وتحويلات مرورية خلال فترة إنشاء الكوبري والنفق.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل التحويلات المرورية الجديدة التي يشهدها كورنيش شرق الإسكندرية بسبب بناء كوبري ونفق شارع 45 بمنطقة العصافرة بحري، والتي سيتم العمل بها لمدة 5 أشهر وهي الفترة الزمنية المقرر إنهاء أعمال الكوبري والنفق الجديد خلالها.

شارع إسكندر إبراهيم بديلا عن شارع 45

ووفقاً لما أعلنته إدارة المرور في الإسكندرية، فإنه من بداية يوم الأحد المقبل، سيتم غلق شارع 45 عند الكورنيش، والبديل سوف يكون شارع إسكندر إبراهيم، لعمل مشروع الكوبري والنفق.

وسيتم فتح الاتجاه بجوار الأكاديمية المسار البديل شارع إسكندر إبراهيم، حيث سينتهي طريق الكورنيش المتجه من المنشية إلى المنتزه عند شارع إسكندر إبراهيم، حيث ستسير للسيارات في اتجاه شارع جمال عبدالناصر، ومن ثم التوجه إلى منطقة العصافرة ويتم العودة إلى الكورنيش مجددا من الشوارع الجانبية لمنطقة المندرة.

تعديلات في الطرق بمنطقة ميامي تمهيدا لبناء كوبري ونفق شارع 45

كل هذا سيتبعه تعديلات في الطرق بمنطقة ميامي تمهيدا لبناء كوبري ونفق شارع 45، حيث سيتم فتح 8 أمتار بلدورات بالجزيرة الوسطى بشارع جمال عبدالناصر، المتجة لشارع 45، على أن يتم ترميم شارع السباعي كمحور مروري لاستخدامه.