حملات مكبرة لإزالة التعديات على النيل.. الشرقية تكسب والبحيرة تتذيل الترتيب

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم، إزالة 2583 حالة تعد على النيل خلال الحملة التي بدأت الشهر الجاري، وذلك على مساحة 299 ألف متر مكعب تقريباً، موضحة أن محافظة الشرقية احتلت المرتبة الأولى في إزالة التعديات خلال حملات الأمس، بواقع 147 حالة.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن محافظة الغربية جاءت بالمركز الثاني في تنفيذ الإزالات على النيل، بـ 80 حالة، تلتها أسيوط بإزالة 60 حالة، بينما جاءت القليوبية في المرتبة الرابعة بـ54 إزالة، واحتلت البحيرة المرتبة الخامسة بإزالة 30 حالة تعد.

18 ألف حالة تعد على النيل بالمنوفية

وفيما يتعلق بموقف التعديات المتبقية على جسور نهر النيل والمجاري المائية بالمحافظات، تصدرت محافظة البحيرة الأكثر تعدياً على جسور النيل بـ 31 ألف حالة، بينما جاءت الغربية في المرتبة الثانية بـ 19 ألف حالة تعد على جسور النيل، أما محافظة المنوفية؛ فبلغت نسبة التعديات بها 18 ألف حالة تعد، وفي محافظات الصعيد كانت المنيا الأكثر تعدياً على جسور نهر النيل بـ 14 ألف حالة.

98.42% تعديات لم يتم إزالتها

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، في وقت سابق، إن المتبقي من التعديات على النيل لا تزيد نسبته عن 98.42% من حجم التعديات الذي تم رصده، والذي بلغ 163 ألف حالة على 18 مليون متر مربع في 24 محافظة مطلة على نهر النيل، مشدداً على أنه تم توجيه كافة الأجهزة في الوزارة برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الموجات الحالية لإزالة التعديات في خلال 6 أشهر، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

وأضاف أن الوزارة عازمة على التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري وإزالتها الفورية، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال افتتاح محطة بحر البقر بداية شهر أكتوبر الجاري، على ضرورة إزالة كافة التعديات على النيل خلال الستة أشهر المقبلة، ليصبح نهر النيل بلا تعديات.