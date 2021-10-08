«الري»: حصرنا 163 ألف حالة تعدٍ على النيل.. ونزيل المئات يوميا

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن الوزارة نفذت بحملة كبيرة لإزالة التعديات على فرع رشيد، إذ استهدفت إزالة حوالي 3 آلاف حالة تعدي على فرع رشيد في غضون 10 أيام، مشيرًا إلى أن حملة إزالة التعديات بدأت منذ يومين فقط.

حملة أخرى للوزارة

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، الذي يعرض عبر قناة «الحدث اليوم»، أن هناك حملة أخرى ستدشدها الوزارة من أجل إزالة 700 تعدٍ على فرع دمياط خلال الفترة القادمة، لكي يكون مجرى نهر النيل قادرًا على إمرار التصرفات المائية دون حدوث أي مشكلة.

163 ألف حالة تعدٍ على مجرى النيل

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن الوزارة حصرت نحو 163 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل، وجرى إزالة 1500 حالة في غضون 48 ساعة فقط، حيث يجرى إزالة مئات التعديات بشكل يومي، من أجل التخلص من كل التعديات طبقا لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي.

توجيه رئاسي بالتخلص من التعديات على نهر النيل

وفي نهاية شهر سبتمبر الماضي، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة الداخلية والقوات المسلحة بإزالة التعديات على نهر النيل والمصارف والمجاري المائية في غضون 6 أشهر فقط، بسبب تأثيراتها السلبية على الموارد المائية طيلة العقود السابقة، وذلك خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد.