إزالة جسور نهر النيل.. الري تنفذ حملة كبرى

قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه في ضوء حملات الإزالات الكبرى للتعديات وإزالة جسور نهر النيل والتعديات على مجرى نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري والجاري تنفيذها حاليا طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلغ إجمالي أعداد الإزالات المستهدفة 163072 حالة بمساحة 8.275 مليون متر مربع.

إزالة 863 حالة تعد على النيل اليوم الثلاثاء

وأضافت الوزارة أن إجمالي أعداد الإزالات حتى الآن بلغت 863 حالة بمساحة تزيد عن 99 ألف متر مربع، بينما بلغ إجمالي أعداد الإزالات المتبقية 162209 حالة بمساحة 8176 مليون متر مربع.

محافظة البحيرة تحتل المرتبة الأولى في عدد الإزالات بـ 324 إزالة

واحتلت محافظة البحيرة النسبة الأكبر في تنفيذ الإزالات بـ 324 إزالة، وجاءت محافظة المنوفية في المرتبة الثانية بإزالة 182 حالة، بينما احتلت محافظة القليوبية المرتبة العاشرة في عددد الإزالات بـ 6 حالات فقط.

محافظة البحيرة تحتل المرتبة الأولى في التعدي على جسور النيل بـ 33 ألف حالة

بينما احتلت محافظة البحيرة المرتبة الأولى في حجم التعديات على جسور نهر النيل والمجاري المائية، بـ 33 ألفا و499 حالة، تلتها محافظة الشرقية بـ 20 ألفا و464 حالة، ثم جاءت محافظة المنوفية في المرتبة الثالثة بـ 19 ألفا و917 حالة تعد على جسور النيل والمجاري المائية.

وأكدت الوزارة أن نسبة التعديات المتبقة للإزالة بلغت 99.47% من إجمالي التعديات على نهر النيل، بينما بلغ حجم التعديات بالردم والبناء على النيل 163.072 ألف حالة تعدٍ على مساحة بلغت 8 ملايين و275 ألف متر مربع، واحتلت محافظة البحيرة فيها النسبة الأكبر، وبلغ عدد التعديات 33 ألفا و823 حالة تعد على نهر النيل، جاءت بعدها محافظة الغربية في المرتبة الثانية بنسبة تعديات بلغت 19 ألفا و556 حالة تعد على مساحة بلغت 813 ألف متر مربع.