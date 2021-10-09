مصرع وإصابة 3 طالبات في حادث سير بأول أيام الدراسة بالبحيرة

لقيت طالبتان مصرعهما، فيما أصيبت أخرى، إثر تعرضهن لحادث عبور مشاة بطريق النبيرة بشبرا النونو، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث صدمتهن سيارة نقل أثناء ذهابهن إلى المدرسة اليوم، وحُفظت الجثتان داخل ثلاجة حفظ الموتى، ونقلت المصابة إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى جثة طالبتين وأخرى مصابة، إثر تعرضهن لحادث عبور مشاة بقرية شبرا النونو التابعة لذات المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابة

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة كل من حنين عوض العسيوي، 13 سنة، من إيتاي البارود، وإسراء مدحت عباس، 13 سنة، من إيتاي البارود، وحُفظت الجثتان داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، فيما نُقلت جهاد أشرف محمد، 13 سنة، إلى المستشفى لتلقي العلاج لإصابتها بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجاري عمل الاسعافات الأولية، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 8 أشخاص في تصادم سياريتن

كما شهدت محافظة البحيرة اليوم إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون لعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

الانتقال والفحص تبين إصابة كل من هالة حسني حسن، 4 سنوات، وهيام عصام زكي 30 سنة، من القاهره، وحسني أحمد حسن، 30 سنة، من القاهره، وشيماء عبد الله عبد اللطيف 39 سنة، من القاهرة، وحسام فاروق جابر 46 سنة، من القاهرة، وآسيا حسام فاروق 5 سنوات، من القاهرة، وأسامة حسن أحمد، 24 سنة، القاهرة.