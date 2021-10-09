جامعة حلوان: 46 ألف طالب حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن

قال الدكتور ممدوح مهدي، القائم برئاسة جامعة حلوان، إن الطلاب الذين حصلوا على لقاح كورونا بلغ عددهم حتى الآن ما يقرب من 46 ألف طالب وطالبة سواء بالتطعيم داخل الجامعة أو من خلال مراكز التطعيم المختلفة التي توفرها وزارة الصحة والسكان بمختلف المحافظات.

وأضاف ممدوح مهدي في تصريحات «الوطن»، أن الطلاب الذين لم يتجاوز أعمارهم أكثر من 18 عاما مسموح لهم دخول الحرم الجامعي والدراسة بصورة عادية ويحق لهم الاستفادة من السكن الجامعي، ولكن في حالة وجود تطورات وإدراج الطلاب دون 18 عاما إلى فئات التطعيم سيكون التعامل مشابه لهم مثل باقي الطلاب بالجامعة.

1000 موظف حصلوا على لقاح كورونا

وعن تطعيم هيئة التدريس والعاملين بجامعة حلوان، ذكر ممدوح أن أكثر من ألف موظف إداري وعامل بالجامعة حصل على لقاح كورونا سواء بالجرعة اللقاح كجرعة واحد أو لقاح كورونا المكون من جرعتين.

وأكد ممدوح مهدي، على أنه سيتم عزل الطالب الذي تصل درجة حرارته أكثر من 38 درجة مئوية وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لهم وبعدها يتم النظر سواء في عزله داخل المستشفى الجامعي بالجامعة، أو عزله منزليا، مشيرا إلى أن الطالب الذي يمتنع عن أخذ لقاح كورونا عليه عمل مسحة كل ثلاث أيام للتأكد من سلامته.

عودة الدراسة بمثابة عودة للروح

وأوضح القائم برئاسة جامعة حلوان، أن العام الدراسي الجديد 2021، يعد بمثابة عودة الروح إلى الجسد فالجميع يفتقد مثل هذه الأجواء الخاصة بالعملية التعليمية التي طالما كنا نسعى إلى توفيرها مرة أخرى، وللحفاظ على هذه الفرحة التي تملأ وجوه الطلاب علينا الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

وأردف أن المدرجات بمختلف الكليات داخل الجامعة سوف تعمل بقدرة استيعابية بنسبة 60% من قدرتها الأساسية، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء العملية التعليمية.

وكانت جامعة حلوان قد بدأت العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالنشيد الوطني، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بمشاركة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ويكون في استقبال الطلاب الأنشطة الطلابية المختلفة والتي يتم تنظيمها من خلال طلاب الاتحاد والأنشطة الطلابية بالجامعة.

وخصصت كل كلية بالجامعة وفدا في احتفالات جامعة حلوان ببدء العام الدراسي الجديد لتوعية طلاب الفرقة الأولى وحسهم على المشاركة في كل فعليات التي تنظمها الجامعة لما يعود عليهم من خبرات في المشاركة في مثل هذه الفعاليات، وتقوم الفرق المخصصة من قبل الكليات بتوعية الطلاب بالجامعة ومنشاتها والكليات المختلفة وطرق الدراسة.