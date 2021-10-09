جامعة حلوان تستقبل طلابها بالأغاني الوطنية في أول أيام الدراسة

استقبلت جامعة حلوان، صباح اليوم، طلابها في أول أيام العام الدراسي الجديد 2021، بالأغاني الوطنية تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

وتوافد الطلاب على الجامعة منذ الصباح الباكر، واستعدت غالبية الكليات داخل الحرم الجامعي للعام الدراسي الجديد بتجهيز احتفالية للطلاب المنتسبين للجامعة؛ كلقاء تعريفي خاصة لطلاب الفرقة الأولى.

الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

ويقوم مسئول الأمن أو مشرف البوابة بعمل مسح حراري للطلاب خلال دخولهم لحرم الجامعة مع الحفاظ على التباعد بين كل طالب وآخر لمنع التزاحم خلال الدخول، مع ضرورة التزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة، ووجود مسافة لا تقل عن متر بين الطلاب عند الدخول، وفي حالة تطعيم الطالب بلقاح كورونا أو إحدى الجرعتين يظهر الشهادة الصحية، بالإضافة إلى الكارنيه الخاص بطلاب فرق النقل، أو بطاقة الترشيح لطلاب الفرق الأولى.

فرق لمساعدة الطلاب الجدد بجامعة حلوان

ومن جانبها، وفرت كلية الحقوق بجامعة حلوان فرقا من الطلاب لمساعدة الطلاب الجدد والتسهيل عليهم أول يوم دراسي، وشرح الاختلاف بين مرحلة التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، ومساعدتهم في كيفية إدارة اليوم والجمع بين الحضور في الجامعة والمذاكرة، بالإضافة إلى شرح مواد الفرق الأولى وإزالة الرهبة بين الطلاب.

ومن ناحية أخرى، خصصت أسرة طلاب من أجل مصر فريقا بالحرم الجامعي؛ لتوعية الطلاب الوافدين بالدور التوعوي داخل حرم الجامعة، ومساعدتهم في تنمية مهاراتهم الفكرية وتوسيع المدركات العقلية حول أهمية الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب إلى الانضمام لنشاط الأسر بالجامعة، والذي يساعدهم ويثقل مهاراتهم في الحياة.