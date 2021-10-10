الصحة لـ المواطنين: الأعراض الجانبية للقاح كورونا تشبه تطيعمات الأطفال

أصدرت وزارة الصحة والسكان، منشورا رسميا لطمأنة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا فى مصر، وقالت الوزارة إن جميع لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولا داعى للخوف أو التوتر بشأن الأعراض الجانبية لها والتى تشبه تطعيمات الأطفال، وتابعت الوزارة، تتضمن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا فى ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة وتنميل وتكسير فى العضلات وكذلك الإحساس بالتعب والإرهاق والنوم.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وتابعت الوزارة، هذه الأعراض بسيطة ولا تستدعى الذهاب الى طبيب وتزول من تلقاء نفسها فى غضون يومين لا أكثر، وطالبت الوزارة المواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والإنتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وأكدت الوزارة أنها تستمر في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي على مستوى مستشفيات الوزارة لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وتوقعت وزارة الصحة والسكان ارتفاع اصابات فيروس كورونا منتصف الشهر الجاري، وقالت تعتبر ذروة الموجة وعلى المواطنين الالتزام باتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التقبيل أو الأحضان أثناء اللقاء، للوقاية من فيروس كورونا، وفي حال أخذ اللقاء لابد من الالتزام بالتدابير الصحية، مشددة اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.