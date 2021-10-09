تعرف على أسعار شركات النقل الذكي.. وفر فلوسك أيام الدراسة

انطلق العام الدراسي الجديد، اليوم السبت في مدارس الفترتين، على أن تفتح باقي المدارس أبوابها أمام الطلاب غدًا، وبدأ أولياء الأمور في البحث عن وسيلة مواصلات آمنة لأبنائهم؛ لقضاء يوم دراسي وفعال بعيدًا عن إرهاق المواصلات.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» في هذا التقرير تسعيرة استخدام وسائل النقل الذكي التشاركي، التي تعمل في السوق المصري، التي من بينها أوبر وكريم، ودي دي الصينية الجديدة، ومواصلات مصر وسويفل، وفقًا لما أعلنته تلك الشركات على مواقعها الرسمية، على النحو التالي:

أسعار أوبر في السوق المصري

- تعريفة فتح العداد في خدمة «أوبر إكس» بالقاهرة تبدأ من 7.25 جنيه إلى 7.50، وسعر الكيلو متر الواحد من 270 قرشا إلى 285 قرشا وسعر دقيقة الانتظار من 40 إلى 42 قرشا، مع تثبيت السعر الأدنى للرحلة عند 12 جنيهًا.

- تبدأ تعريفة خدمتي كونكت وسكوتر 5 جنيهات، وسعر الكيلو المتر 175 قرشًا، بينما يبلغ سعر دقيقة الانتظار 35 قرشُا، والسعر الأدنى للرحلات في الخدمتين 6 جنيهات.

أسعار كريم في السوق المصرى

سعر كريم في خدمة جو go لا يقل عن 10 جنيهات.

السعر الخاص لبدء الرحلة في خدمة جو go تصل إلى 7.5 جنيه.

سعر الانتظار في خدمة جو 60 قرشًا للدقيقة.

سعر الكيلو متر في خدمة جو go بـ 2.75 جنيه.

سعر كريم في جو بلس go plus لا يقل عن 20 جنيهًا.

السعر الخاص لبدء الرحلة في جو بلس go plus تصل إلى 12 جنيهًا.

سعر الانتظار في جو بلس go plus جنيه للدقيقة.

سعر الكيلو متر في جو بلس go plus بـ 3.40 جنيه.

أسعار تذاكر مواصلات مصر

سعر التذكرة داخل كارت مواصلاتي 6 و8 و12 جنيها فقط.

اتجاه ميدان الجيزة: من محطة وان قطامية بـ8 جنيهات.

من محطة مترو الزهراء بـ6 جنيهات.

اتجاه التجمع الخامس:

من محطة الكندي بـ8 جنيهات.

محطة داون تاون مول بـ6 جنيهات.

سويفل في السوق المصري

- يوجد في كل باص 14 كرسيًا.

- الحجز يجب أن يكون قبل يوم السفر بـ5 أيام للرحلات خارج القاهرة و3 أيام للرحلات داخل القاهرة.

- رحلات داخل القاهرة بمسافة ليست أقل من 150 كم وكل ساعة زيادة بـ100 جنيه.