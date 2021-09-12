مدير «سويفل»: نجاح الشركة انعكاس للتطورات التي شهدتها مصر

قال يوسف سالم، المدير المالي لشركة سويفل، المتخصصة في خدمات النقل الجماعي التشاركي، وهو أحد الشباب العربي الأكثر تأثيرا في 2021 تحت سن 30 سنة، وفقا لمجلة فوربس، إنه يشعر بالفخر والسعادة، لافتًا إلى أنه علم بهذا الاختيار من المجلة نفسها.

عمل لمدة 9 سنوات في بنوك استثمارية

وأضاف سالم، خلال حوار عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر قناة «الحياة»، أنه عمل لمدة 9 سنوات في بنوك استثمارية، وعمل في أكبر بنك استثماري في الشرق الأوسط، وانضم إلى شركة سويفل منذ 3 أشهر ووصل بها إلى أن تكون أول شركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقدر رأسمالها بما يزيد عن مليار دولار، وأول شركة على مستوى العالم في النقل الجماعي تكون موجودة في بورصة عالمية وهي البورصة الأمريكية.

الفترة الماضية شهدت ثورة كبيرة في مصر والوطن العربي على مستوى الشركات الناشئة

وتابع بأن الفترة الماضية شهدت ثورة كبيرة في مصر والوطن العربي على مستوى الشركات الناشئة لتوفير حياة أفضل للناس، حيث استطاعت شركة سويفل أن توفر وسائل نقل أفضل للمواطنين باستخدام التكنولوجيا وبشكل أمن: «لدينا 17 ألف كابتن عملوا في سويفل وبحلول 2025 سيكون 50 ألف كابتن عمل معنا، ولدينا 600 موظف في سويفل يعملون بشكل دائم».

سنحصل على 445 مليون دولار كاش من صفقة الاندماج

وأوضح، أن صفقة الاندماج شركة كوينز جامبيت الأميريكية المدرجة ببورصة ناسداك الأمريكية التي قدرت بنحو 1.5 مليار دولار، ستمنح الشركة 445 مليون دولار كاش، يمكن أن تستخدمها في استحواذ واندماجات مع شركات أخرى، وهو ما يضمن التوسع في أوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق أسيا.

وأكد، أن نجاح شركة سويفل ما هو إلا انعكاس للبلد كلها والتطورات التي تحدث فيها، وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي، كما يعبر هذا النجاح أيضا عن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشددًا على أنه لولا البنية التحتية المصرية لما حققت الشركة أي نجاح.