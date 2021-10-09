محمد رمضان يعلن ترشيحه لجائزة أفضل فنان في إفريقيا

أعلن الفنان محمد رمضان، ترشيحه لجائزة أفضل فنان في إفريقيا، من قِبل لعبة free fire .

محمد رمضان يعلن ترشحه لجائزة أفضل فنان

ونشر محمد رمضان فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، قال فيه: «لجميع محبين مارو ومحمد رمضان لقد تم ترشيح محمد رمضان لجائزة أفضل فنان في إفريقيا وأفضل تعاون وأفضل فيديو كليب».

وتفاعل جمهور محمد رمضان مع الفيديو بشكل كبير، مؤكدين دعمه للحصول على الجائزة.

مسلسل موسي

يذكر أن الفنان محمد رمضان، شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «موسى» الذي شاركه في بطولته منذر رياجنة وسمية الخشاب وصبرى فواز وسيد رجب وهبة مجدي وتارا عماد وعارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة .

من ناحية أخرى، طرح الفنان محمد رمضان مؤخرا فيديو كليب جديدًا بعنوان «على الله»، من كلمات إسلام شندي وتوزيع ديزل.