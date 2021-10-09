تأجيل محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قرارًا بتأجيل محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر، لجلسة 17 أكتوبر الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، وحضور السيد أسامة حجازى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

تقليد بواسطة مجهول

ووجهت النيابة للمتهم «محمد.ف»، موزع ملابس، تهمة تقليد بواسطة مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق نادي بركة الحاج، وكذا إمضاءات موظفي تلك الجهة، بأن قام المجهول باصطناع الخاتم سالف البيان على غرار الأخوان الصحيحة، ووضعه على المحررات المزورة موضوع الاتهام الثانى وذيله الإمضاءات المزورة على النحو المبين بالتحقيقات.

تزوير محررات رسمية

وأشارت النيابة إلى أن المتهم اتفق مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية، وهو عقد إيجار تابع لمكتب توثيق نادي بركة الحاج بطريق الاصطناع الكامل، بأن بأن أمده بالبيانات والمعلومات اللازمة، فقام المجهول بتزوير المحرر على غرار المحررات الصحيحة، وذيله بتوقيعات مزورة لموظفي تلك الهيئة ومهرها بالذات المزور محل الاتهام الأول، فتمت الجرمية بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

واستعمل المتهم المحرر المزور محل الاتهام الثاني، بأن قدمه للمجني عليه محتجًا لما به زورًا من بيانات من قيام مالك الوحدة السكنية- موضوع القضية- بتأجيرها للمجني عليه على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويره على النحو المبيت بالتحقيقات.