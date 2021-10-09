إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب 14 شخصا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 149 اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 14 شخصا مصابين بجروح متفاوتة إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 149 الصحراوي.

أسماء المصابين

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من "أحمد جمال الدين أحمد، 40 سنة، القليوبية مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد حسن سعد، 22 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، مصطفى محمد مصطفى، 24 سنةن مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، عمر عزت عبد الرازق، 19 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب أيضا أحمد قاسم علوان، 20 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، رزق أحمد رزق، 20 سنة، مصاب بكدمات متفرقة، حسن عباس شحاتة، 20 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، عمر طاهر السيد علي، 20 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وليد توفيق أحمد، 30 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، محمد حسن مبروك، 38 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وأصيب أيضا كريم أحمد عبد الستار، 18 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، إسماعيل عبد المؤمن سلام، 38 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، يوسف سعيد سيد محمد، 13 سنة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، محمد حمدى شحاتة، 31 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وجار عمل الاسعافات الأولية والفحوصات اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.