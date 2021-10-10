حظك اليوم برج الثور الأحد 10-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الثور، أنه صاحب شخصية عنيدة ولديه دائما إصرار على تحيق كل ما يفكر به، كما ان أصحاب هذا البرج يغضبون وتسوء حالتهم النفسية لمجرد انتهاء نقودهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم نحو التخطيط للمستقبل وكيفية تحديد معالمه.. تتحسن مزاجيا وتنظم أفكارك وترى الصورة أوضح.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

اليوم تمنحك الأفلاك وقتا مناسبا لإصلاح علاقتك بمن تحب والوقت مناسب لقضاء أوقات رائعة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.