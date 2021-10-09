حظك اليوم برج الحمل السبت 9-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل لديه قلب طيب وحنون، ولكنه سريع الغضب، تزداد عصبيته عندما يجد أحدا يقترب من الأشخاص المفضلين لديه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

رغم الضغوط.. القمر بمنزل المدخرات يساعدك على الوصول لحلول مدهشة من خلال التخطيط لأعمال واستثمارات مالية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

تؤثر في الجنس الآخر، وقد تجمعك بمن تحب أوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.